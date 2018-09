Vermoeide Hector zegt af voor Duits elftal

40-voudig international Hector tekende in april verrassend bij, hoewel zijn club op degraderen stond. Inmiddels is Köln met aanvoerder Hector koploper in de tweede Bundesliga. De linksback nam na het WK, waar Duitsland al na de groepsfase klaar was, slechts een korte rustperiode omdat het seizoen al vroeg begon.

Löw heeft nog altijd 22 spelers beschikbaar voor de wedstrijd tegen Frankrijk om de Nations League en het vriendschappelijke duel met Peru.