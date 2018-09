Mountainbikester Terpstra toch naar WK

,,Het zag er niet naar uit dat ze het zou halen", vertelt bondscoach Gerben de Knegt. ,,De laatste anderhalve week is ze echter flink vooruitgegaan. Na goed overleg met de doktoren hebben we besloten dat Anne toch gaat starten."

Van Anne Touber was al bekend dat ze zou starten in Lenzerheide. Bij de mannen wil Mathieu van der Poel zich in de strijd om een medaille mengen.

De wereldkampioenschappen beginnen woensdag en duren tot en met zondag.