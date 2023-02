Drama op WK: topfavoriete Shiffrin verliest goud in laatste meters

Kopieer naar clipboard

Mikaela Shiffrin ziet dat het fout gaat enkele meters voof het einde. Ⓒ ANP/HH

COURCHEVEL MÉRIBEL - Skiester Federica Brignone heeft haar eerste wereldtitel binnen. De Italiaanse was in Courchevel Méribel de beste op de combinatie, een wedstrijd over super-G en slalom. Titelverdedigster en favoriete Mikaela Shiffrin uit de Verenigde Staten viel voortijdig uit.