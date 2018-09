McLaren vindt in Norris vervanger van Vandoorne

De komst van Norris werd bekendgemaakt kort nadat het vertrek van Vandoorne was gemeld. Norris heeft volgend jaar de Spanjaard Carlos Sainz als teamgenoot. Die vervangt, zoals al eerder bekend werd, zijn landgenoot Fernando Alonso.

Norris maakt al sinds 2017 deel uit van het opleidingsteam van McLaren en was vorig en dit jaar ook actief tijdens testdagen. Hij was succesvol in het karten en won vorig jaar het kampioenschap in de European Formule 3. ,,Lando is een groot talent. We hadden er veel voor over om hem bij ons te houden'', zei directeur Zak Brown van McLaren. De coureur zelf sprak van een droom die uitkomt: ,,Ook al loop ik hier al een tijdje rond, is dit toch een speciaal moment'', aldus Norris, die in vier races nog de titel in de Formule 2 hoopt binnen te halen.

Brown bedankte Vandoorne. ,,We beseffen dat we Stoffel niet het materiaal hebben gegeven waarmee hij zijn talent kan laten zien. Waar zijn toekomst ook zal liggen, we wensen hem veel succes."

,,Ik heb de afgelopen twee seizoenen genoten bij McLaren, hoewel we niet zo succesvol zijn geweest als we hadden gehoopt", liet Vandoorne weten. ,,Ik zal me ook de laatste zeven races volledig inzetten en hoop binnenkort ook mijn plannen voor het volgende seizoen bekend te maken."