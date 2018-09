Ronaldo koopt Real Valladolid

Hij heeft 51 procent van de aandelen overgenomen van Carlos Suarez, de voorzitter van de Spaanse club. Volgens Spaanse media heeft Ronaldo 30 miljoen euro in de vereniging gestoken.

Real Valladolid promoveerde het afgelopen seizoen naar het hoogste niveau van Spanje. De club staat na drie duels zestiende in La Liga. ,,We willen eerst met de club op het hoogste niveau uitblijven komen", zei Ronaldo. ,,Daarna willen we stap voor stap hogerop."

Ronaldo had al aandelen in de Amerikaanse club Fort Lauderdale Strikers.