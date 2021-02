Rutte overweegt natuurijsmarathons, KNSB hoopt met Thialf als bewijsstuk

„De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden.”

Vanuit Den Haag klonk steeds het bericht dat marathonschaatswedstrijden niet zullen worden toegestaan. Toch kwam premier Mark Rutte daar maandag tijdens de persconferentie op terug. Hij liet weten dat de optie onderzocht wordt. Wel benadrukte hij dat dit dan sowieso zonder publiek zal gebeuren.

De voorbije dagen zijn er al veel initiatieven gestart om toch wedstrijden te kunnen houden. „Wij zijn blij verrast dat er nu mogelijk een kans ligt om hier iets bijzonders van te maken”, zegt De Wit. „Het spreekt vanzelf dat wij de initiatieven volledig omarmen. Sterker nog, wij zijn al gestart met het voeren van verkennende gesprekken.”

De KNSB wijst daarbij ook naar de reeks langebaanwedstrijden die het heeft georganiseerd in Thialf. Hierbij werden de schaatsers in een bubbel zijn gezet. „We hebben in Thialf laten zien dat we wedstrijden veilig en coronaproof kunnen organiseren. Dat moet ons ook lukken met marathonwedstrijden op natuurijs. Het zou voor het peloton een verloren seizoen goed kunnen maken en voor de mensen thuis kan het straks geweldige tv opleveren.”

Gesprekken met het ministerie

Eerder reageerde al het ministerie van VWS via een woordvoerder. „We zijn met de KNSB in gesprek over de vraag om hoeveel topsporters het zou gaan, waar je bijvoorbeeld een kampioenschap zou willen houden en hoe je dat veilig organiseert.”

Het ministerie verwacht de uitslag van de overleggen ergens in de komende dagen en benadrukt dat de gesprekken niet over de Elfstedentocht gaan. „Dat is een evenement en die zijn verboden. Bovendien heeft de organisatie aangegeven de tocht op dit moment niet te willen houden.” Eerder op de dag zei onder meer D66-fractievoorzitter Rob Jetten dat de Elfstedentocht volgens hem dit jaar mogelijk moet zijn.