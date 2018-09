Fraaie titelprolongatie lonkt voor succescoach Wiegman

Wiegman neemt het op tegen Asako Takakura, de bondscoach van Japan, en Olympique Lyon-trainer Reynald Pedros.

Al sinds 2014 loopt Wiegman mee met de Leeuwinnen. Eerst als assistent-coach bij Roger Reijnders en later Arjan van der Laan. Sinds januari 2017 is Wiegman eindverantwoordelijk. Vorig jaar won zij met de Oranjeleeuwinnen het EK in eigen land.

Momenteel is Oranje onder haar leiding hard op weg naar het WK. Morgenavond staat in Oslo het treffen met naaste belager Noorwegen op het programma. Een punt volstaat voor Nederland om zich te plaatsen voor het WK.