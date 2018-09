Koeman verklaart ontbreken Bergwijn

Bergwijn steekt in uitstekende vorm en leek dus rijp voor een uitverkiezing voor het Nederlands elftal. Dat zat er ook in voor de PSV’er, maar Koeman denkt graag mee met Jong Oranje, dat deze week nog hoopt op plaatsing voor het EK. Bergwijn meldt zich daarom bij de selectie van bondscoach Erwin van de Looi.

„Leidend was Jong Oranje, zij vechten voor hun laatste kans”, aldus Koeman op de persconferentie. „Ik heb de keuze gemaakt tussen hem of Kluivert. Helaas voor Bergwijn past hij beter in het plaatje. Dat doet niets af aan de ontwikkeling die hij als speler doormaakt.”

Oranje speelt donderdag een oefeninterland tegen Peru, waarna zondag de Nations League begint tegen wereldkampioen Frankrijk.