’Dacht al dat Mazraoui voor Marokko zou kiezen’

Koeman voerde gesprekken met Mazraoui, die hij ziet als een groot talent. De rechtsachter van Ajax hield een goed gevoel over aan het onderhoud met de bondscoach, maar volgde zijn hart en koos toch voor Marokko.

„Ik was er niet door verrast”, vertelt Koeman op de persconferentie. „Op het moment dat we in gesprek gingen, had ik al een gevoel dat hij waarschijnlijk voor Marokko zou kiezen. Maar we hebben er alles aan gedaan. Hij heeft een andere keuze gemaakt en die respecteer ik. Ik vind het wel jammer, want hij maakt een geweldige ontwikkeling door. Of ik mezelf iets kwalijk kan nemen? Volgens mij niet.”

Koeman vindt het wel zorgwekkend dat spelers met een dubbele nationaliteit uiteindelijk voor een ander land dan Nederland kiezen. Eerder gebeurde dat met Hakim Ziyech en Sofyan Amrabat. „Je moet je afvragen of we het wel goed doen. Misschien moet je bij de clubs al gaan nadenken, zij zijn belangrijk in dit traject. We moeten proberen dat iets anders aan te pakken. Hoe? Dat deel ik liever eerst met de KNVB.