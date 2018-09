Koeman: ’Frenkie de Jong voor mij middenvelder’

Bij Ajax werd De Jong door trainer Ten Hag vooral aan het begin van het seizoen als centrale verdediger opgesteld. Ten Hag koos voor de komst van Daley Blind voor de opbouwende kwaliteiten van De Jong naast aanvoerder Matthijs de Ligt.

„De Jong heeft bewezen dat hij als verdediger kan spelen”, aldus Koeman maandag op de persconferentie. „Maar voor mij is hij een middenvelder. Iets verder op het veld vind ik hem meer van nut en daar voelt hij zichzelf ook het prettigst bij. Hij is een uitgelezen middenvelder.”

Tegenover het mogelijke debuut van De Jong staat het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. „Ik ken hem uit mijn Ajax-tijd en heb hem op zien komen”, vertelt Koeman. „We hebben nog wel eens een robbertje moeten vechten. Het was een baasje, zoals veel goede voetballers. Het is een geweldige speler. Het is mooi om te zien dat hij zo’n carrière gehad heeft.

Met oog op de moeilijke wedstrijd tegen Frankrijk wordt het afscheid van Sneijder bekritiseerd. „Je kunt altijd discussiëren over de invulling”, aldus Koeman. „Hij gaat ongeveer een uur spelen. We hebben hier voor gekozen en daar sta ik volledig achter. Ik denk dat hij zijn afscheid verdiend heeft.”

De opstelling van Oranje is wat Koeman betreft de blauwdruk voor de komende maanden. „Daar willen we aan vast houden. Je wilt naar een vaste selectie en een vast elftal. Ik ga niet iedere keer 4, 5, 6 dingen veranderen. We willen dat vaster gaan neerzetten.”