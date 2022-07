Israel Adesanya daagt na overwinning Alex Pereira uit voor titelgevecht

Adesanya had weinig te duchten van Jared Cannonier. De jury wees hem unaniem als winnaar aan. Met de overwinning op Cannonier heeft Adesaya zijn titel nu vijf keer succesvol verdedigd, sinds hij in 2019 de titel overnam van Robert Whittaker. Vlak na het duel daagde hij oud Glory-kampioen Pereira uit voor een gevecht.

De Braziliaan was aanwezig in de zaal, want hij vocht eerder op de avond tegen Sean Strickland. Die partij won hij door zijn tegenstander knock-out te staan. De kans is groot dat er nu dus een gevecht komt tussen Pereira en Adesanya. Pereira versloeg Adesanya al eens in het kickboksen via een knock-out.

Volkanovski

Er stond zaterdagavond nog een pittig gevecht op het programma. Alexander Volkanovski was in een bebloed gevecht voor de derde keer te sterk voor Max Holloway. De jury wees de Australische MMA-vechter unaniem als winnaar aan.

Volkanovski liet zijn tegenstander alle hoeken van de ring zien. De Amerikaan moest na afloop van het gevecht zelfs naar het ziekenhuis om zijn verwondingen te laten checken.