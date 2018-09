Frenkie de Jong nieuwsgierig naar Oranje

„De eerste keer is wel spannend. Of spannend, je bent gewoon nieuwsgierig wat er gaat gebeuren”, zei de middenvelder van Ajax bij aankomst in Zeist tegen OnsOranje.nl.

Nederland speelt donderdag eerst vriendschappelijk tegen Peru en daarna wacht in Parijs de ontmoeting met Frankrijk in de Nations League.

De Jong: „De planning zal denk ik niet heel erg afwijken van wat ik bij de nationale jeugdteams gewend ben. Er zal wat meer media-aandacht zijn en dat soort dingen. Het niveau zal ook hoger zijn. Voor de rest laat ik het allemaal op me afkomen. We moeten proberen twee wedstrijden te winnen natuurlijk. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zie ik wel wat er uit komt.”