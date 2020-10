Jeffrey Herlings slaat rest van seizoen over

De 26-jarige Brabander, in 2018 wereldkampioen in de MXGP, laat zich volgende week opereren aan een voet. „Ik hoop daarna voor het eerst in twee jaar weer zonder pijn op een crossmotor te kunnen rijden”, schrijft Herlings op Instagram.

De Nederlander kwam vorige maand ten val bij een training voor de Grote Prijs van Faenza. Hij landde op zijn nek en moest daardoor vijf grands prix overslaan. Herlings heeft geen last meer van zijn nek en rug, maar besloot toch zijn seizoen te beëindigen omdat hij vrijwel kansloos is voor de wereldtitel.

De crosser, drievoudig wereldkampioen in de MX2, laat zich opereren aan de voet en hoopt dan volgend seizoen weer topfit op zijn motor te stappen.