Depay zet knop om: ’Het is nu aan de politie’

„Ik schrik niet meer zoveel van wat er in deze wereld gebeurt”, reageert Depay tegenover FOX Sports. „Natuurlijk is het erg vervelend en wil je het eerst niet geloven. Daarna moet je terug naar de realiteit. Anders blijf je in die negatieve spiraal en zo’n mens ben ik niet. Het zijn materialistische dingen die weggenomen zijn. Ik heb wel wat spullen die wat waard zijn. Maar geld heeft mij niet gemaakt tot wie ik nu ben en daarom zal het mij nooit breken.”

„Ik heb de knop wel omgezet en ik ben blij dat ik hier nu ben, wedstrijden mag spelen en met deze groep mag werken”, vervolgt Depay. „Het negatieve is nu gebeurd en het is aan de politie.”

Transfer

Depay gaf afgelopen zomer aan oren te hebben naar een transfer. Toch bleef het rustig rondom de international. „Er is geen sprake geweest van concrete interesse”, aldus Depay. „Ik denk dat ik er wel aan toe was. Ik heb ook aangegeven dat ik een stap hoger wil. En dat is met alle respect, want Lyon is een supergrote club.”

„Voor mijn gevoel kan ik nog een stap hoger. Ik steek dat niet onder stoelen of banken, maar ik moet weer gewoon lekker gaan voetballen dit seizoen en dan komt het vanzelf.”

Afscheid Sneijder

Komende donderdag neemt Oranje afscheid van Wesley Sneijder. Depay heeft een speciale band met de recordinternational. „Hij spreekt mij persoonlijk erg aan omdat hij gewoon zegt wat hij vindt en honger heeft om nog meer te winnen”, aldus Depay. „Ik heb het gevoel dat hij mij ook vaak zocht in het veld. Zeker op het WK toen ik erin kwam, zag je gelijk dat hij mij ballen gaf.”