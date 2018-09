Nishikori weer uitstekend op dreef in New York

De als 21e geplaatste tennisser uit Japan schakelde de ongeplaatste Duitser Philipp Kohlschreiber resoluut uit. Na 2 uur en 15 minuten was het duel afgelopen: 6-3 6-2 7-5.

Voor Nishikori was het de derde zege op rij tegen Kohlschreiber, die op de ATP Tour nog nooit won van de 28-jarige Aziaat. De zes jaar jongere Duitser, de nummer 34 van de wereldranglijst, maakte te veel onnodige fouten om in het duel te kunnen domineren.

Nishikori haalde in 2014 de finale in New York. Daarin was Marin Cilic te sterk. De Kroaat is later deze week in de kwartfinale mogelijk opnieuw de tegenstander van Nishikori. De als zevende geplaatste Cilic moet in de vierde ronde eerst nog afrekenen met de Belg David Goffin, die in de tweede ronde Robin Haase overmeesterde.

In 2016 strandde Nishikori in de halve eindstrijd op Flushing Meadows.