Herbeleef: GP België vol actie

Een beeld van de start van de GP van België, met Charles Leclerc voorop. Ⓒ REUTERS

Het Formule 1-circus is neergestreken in de Belgische Ardennen. Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt dit weekeinde, na een zomerstop van vier weken, de tweede seizoenshelft aangevangen. Formule 1-verslagger Erik van Haren was ter plekke en deed via Twitter live verslag.