Live: Wat kan Verstappen in ’thuisrace’?

Max Verstappen gaat als vijfde van start. De pole-position ging zaterdag in de kwalificatie naar de Monegask Charles Leclerc in zijn Ferrari, die op de eerste startrij wordt vergezeld door stalgenoot Sebastian Vettel, die vorig jaar de race won. De Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas staat op de tweede startrij.

Verstappen kwam in zijn Red Bull-bolide tot 1.43,690 en was daarmee 1,171 langzamer dan Leclerc, die (mede door verkeer) maar liefst 0,748 rapper was dan Vettel. Alexander Albon, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, kwam niet verder dan de veertiende tijd. Vanwege het wisselen van zijn motor en een bijbehorende straf start de Thaise Brit als achttiende.

’Het beste van maken’

„We hebben al het hele weekeinde problemen met het vermogen en dat op een circuit waar je het nodig hebt”, zei de balende Verstappen bij Ziggo Sport. „Dat was ook het geval in de hele kwalificatie. Het is niet ideaal, maar we gaan er hier het beste van maken.”

Max Verstappen verwacht geen wonderen in België. Ⓒ ANP

Verstappen verwacht niet dat hij zondag mee gaat doen om de zege. „We komen veel te veel tekort op het rechte stuk in vergelijking met Ferrari. Dat is best wel pijnlijk”, aldus Verstappen. „Ik denk dat Ferrari echt te snel is dit weekend. Hopelijk kunnen we de strijd aan met de Mercedessen.”

Jacht op Bottas

Verstappen vervolgt in Spa-Francorchamps de jacht op de als tweede geklasseerde Valtteri Bottas (Mercedes), die in het WK-klassement nog maar zeven punten meer heeft dan de Nederlander: 188 om 181. Lewis Hamilton staat al op 250 punten.

Max Verstappen knalt op Eau Rouge af. Ⓒ BSR Agency

Geen grote prestaties

De GP van België is voor Verstappen nog nooit erg succesvol geweest. Vorig jaar werd hij er weliswaar derde, in 2017 werd hij tiende en een jaar eerder elfde. Ook gezien de verrichtingen van afgelopen twee dagen mogen er geen grote prestaties van Verstappen verwacht worden.

Minuut stilte

Voor de start herdenkt de Formule 1 de Franse autocoureur Anthoine Hubert met een minuut stilte. Hubert kwam zaterdag om het leven na een zware crash bij de Formule 2-race.

De Formule 1 neemt om 14.53 uur een minuut stilte in acht. De race gaat om 15.10 uur van start. De Formule 2-race gaat zondag niet door.

De 22-jarige Hubert raakte zaterdagmiddag in de tweede ronde van de race een muur. De Amerikaan Juan Manuel Correa knalde vol op hem. De bolide van Hubert brak doormidden. Correa ligt in een ziekenhuis. De Amerikaan is geopereerd en is buiten levensgevaar.

Nyck de Vries en Anthoine Hubert Ⓒ FIA