Bloedstollend duel voor Oranjevrouwen

Voor Oranje volstaat een gelijkspel voor groepswinst en daarmee plaatsing voor het WK. Alleen de nummer één in de poule plaatst zich rechtstreeks voor het mondiale eindtoernooi. De beste vier nummers twee gaan de play-offs in.

Op dit moment staat Nederland één punt voor op Noorwegen (19 om 18 punten). De heenwedstrijd tussen beide landen in Groningen eindigde in een 1-0 zege, dankzij een doelpunt van Vivianne Miedema in de blessuretijd.

„Dus als je het zo bekijkt, moeten we niet verliezen en dan zijn we er. Maar zo staan we er niet in”, benadrukte Sherida Spitse tegenover SBS6. „Er zit veel vertrouwen in het team. Daarom spelen we om te winnen en niet om gelijk te spelen.”

Voor Spitse vormt de afsluitende poulewedstrijd in Oslo min of meer een thuiswedstrijd. De middenveldster van Valerenga woont op vijf minuten van het stadion. „Het is leuk, maar ook spannend om tegen een paar spelers uit te komen die je persoonlijk kent. Het is een reden om nog wat extra gas te geven.”