Sneijder zet Yolanthe in het zonnetje

De 34-jarige recordinternational neemt donderdagavond tegen Peru afscheid van het Nederlands elftal. „Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Ik voel al weken die prikkel”, zei Sneijder op het podium voor de zaal vol genodigden. „Ik krijg nog steeds kippenvel als ik allen EK - en WK-momenten zie. Ik wil in een volle ArenA nog één keer alles laten zien wat ik kan.”

Van Marwijk spreekt Sneijder toe. Ⓒ Rene Bouwman

Sneijder had een speciaal bedankje in petto voor zijn vrouw, Yolanthe Sneijder-Cabau. „Yolanthe, je hebt veel moeten laten in je carrière. Daar heb ik enorm veel respect voor. Bedankt dat je al die jaren mijn steun en toeverlaat bent geweest. Love you”, zei de Utrechter lichtelijk geëmotioneerd. Het tweetal trouwde in 2010.

Van Marwijk en Sneijder kennen elkaar al jaren. Ⓒ Rene Bouwman

Van Marwijk sprak op het podium lovende woorden voor Sneijder. In 2010, met Sneijder als één van de uitblinkers en Van Marwijk als bondscoach, greep Oranje net naast de wereldtitel. „Normaal krijg je zo’n award op latere leeftijd, maar jij krijgt hem nu al. Dat zegt genoeg over wat jij betekend hebt voor het Nederlands elftal”, sprak Van Marwijk.

„Je bent misschien wel de beste nummer 10 die Nederland ooit heeft gehad. 2010 was voor jou wellicht je beste voetbaljaar ooit. Je won de Champions League met Internazionale en ik zie je nog binnenkomen met je grote glimlach. Ik wens je ontzettend veel plezier en succes donderdag.”

Sneijder vermaakt zich prima. Ⓒ Rene Bouwman

Van Marwijk haalde er vervolgens nog even een pijnpunt bij. „Die teen van Casillas (WK-finale 2010, red.) daar ben ik nog steeds ziek van.” Arjen Robben stormde in de WK-finale van 2010 op de Spaanse doelman Iker Casillas af. Die bracht op miraculeuze wijze redding met zijn teen. Spanje won in de verlenging vervolgens met 1-0.