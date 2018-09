Haase/Middelkoop onderuit in New York

Het Nederlandse koppel, als veertiende geplaatst, was niet opgewassen tegen de Brit Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares. Het als vierde geplaatste tweetal zegevierde na 1 uur en 38 minuten in twee sets: 7-6 (4) 6-4.

Het Nederlandse duo bleef in de eerste set lange tijd kansrijk, zonder echter aan de leiding te komen. In de tiebreak benutten Murray en Soares het derde setpoint. Ook in de tweede set konden Haase en Middelkoop geen voorsprong afdwingen. Het Brits-Braziliaanse koppel had aan één matchpoint genoeg om de partij te beslissen.

Voor Haase en Middelkoop zit het laatste grandslamtoernooi van het tennisjaar er nu op. Ze wonnen in juli nog gezamenlijk de titel in het dubbelspel bij het toernooi in Umag.