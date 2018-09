Djokovic wacht al op Federer

De tweevoudig winnaar van het laatste grandslamtoernooi van het seizoen rekende af met Joao Sousa uit Portugal. Djokovic zegevierde in New York met 6-3, 6-4 en 6-3.

Als Roger Federer in de Nederlandse nacht afrekent met de Australiër John Millman, dan is de 37-jarige Zwitser bij de laatste acht de opponent van Djokovic.

De Serviër en Federer troffen elkaar in het verleden al zes keer in New York. Federer won in 2007, 2008 en 2009. De laatste drie keer (2010, 2011 en 2015) klopte Djokovic zijn rivaal.