Sneijder ambassadeur Johan Cruijff Foundation

De recordinternational, die donderdag in Amsterdam tegen Peru afscheid neemt van Oranje, ziet voor zichzelf een mooie taak weggelegd. ,,Ik vind het geweldig dat ik me mag inzetten om het werk van de Foundation meer bekendheid te geven. De Foundation heeft mooie projecten, waarmee ze jeugd in beweging brengen, maar ook zorgen dat deze kinderen zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en leren samenwerken.''

Sneijder werd in 2004 talent van het jaar in de eredivisie. Hiermee verdiende hij zijn eigen Cruijff Court, dat hij opende in de Utrechtse wijk Ondiep. Sindsdien volgt hij naar eigen zeggen het werk van de Cruijff Foundation.

De grote wens van Sneijder is om met de Foundation een Cruijff Court in of nabij een vluchtelingenkamp op Lesbos aan te leggen. Hij roept iedereen op om op zijn eigen donatiepagina (www.CruyffCourtWesleySneijder.org) als afscheidscadeau een bijdrage te doen aan de realisatie van zijn droom. De KNVB heeft al een gift gedaan.