Murray ontbreekt in Davis Cup

De 31-jarige tennisser heeft meer tijd nodig om helemaal te herstellen van zijn heupoperatie, die hij begin dit jaar in Australië onderging. De drievoudige grandslamwinnaar speelde de afgelopen maanden al wel een paar toernooien, maar haalde zijn vroegere topniveau bij lange na niet.

Murray leidde de Britse ploeg in 2015 voor de eerste keer in 79 jaar naar de titel in het Daviscuptoernooi. Sinds september 2016 ontbreekt hij in het Britse keurkorps, vooral door fysieke ongemakken.