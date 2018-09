’Matthijs kan beter verdedigen dan ik’

Koeman vindt De Ligt niet te vergelijken met zichzelf als voetballer. „Hij kan beter verdedigen. En ik maakte meer goals”, lachte de bondscoach die Peru-thuis (donderdag) en vooral de Nations Cup-wedstrijd bij Frankrijk (zondag) als prachtige tests voor De Ligt ziet.

„Het is het hoogste niveau. En daarom is het ook ge-wel-dig dat Ajax en PSV dit seizoen in de groepsfase van de Champions League spelen”, zei de oud-speler van onder meer Ajax, PSV, FC Barcelona, Feyenoord en Oranje.

„Als je – met alle respect – Vitesse-Ajax ziet, dan is dat negentien minuten een wedstrijd, waardoor Ajax in de tweede helft zonder gevolgen heel slordig kon zijn. Op Champions League-niveau is het negentig minuten volle bak. En dat hebben spelers nodig om er een gewoonte van te maken dat je elk duel zo moet benaderen. En natuurlijk zijn er dan ook ingrediënten als spanning, het hoogste niveau, publiek en sfeer. Maar de motivatie moet uit jezelf komen.”