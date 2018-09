Kelderman: ’Het is nu nog gissen’

Druk maakt de 27-jarige Barnevelder zich geenszins tijdens de eerste rustdag. Hij heeft in zijn leven wel voor hetere vuren gestaan, getuige het litteken dat van zijn linkerpols vele centimeters lang over zijn arm omhoog trekt. Ook zijn knokige benen zijn niet gevrijwaard gebleven van schade, om niet eens te spreken over het door kleding bedekte rechtersleutelbeen, dat van al zijn lichaamsdelen de meeste klappen heeft gehad.

In hotel Salamanca Forum laat Kelderman weten zich nooit zorgen te hebben gemaakt over zijn deelname aan de Vuelta, hoewel de artsen hem pas anderhalve week van tevoren groen licht gaven. „Ik had al hoogtestages gedaan in Livigno en Kühtai en dus keihard getraind, dus ik was fysiek en mentaal klaar voor de Ronde van Spanje. Ja, dan is het wel afwachten wat de artsen zeggen. Die voelen of alles goed beweegt en of de botgroei voldoende is, gelukkig was dat allemaal in orde. Al was ik daar zelf al overtuigd van.”

Zijn positieve blik is iets wat Kelderman eigenlijk altijd al heeft gehad en wat wellicht nog meer ontwikkeld is door zijn inmiddels ontelbare pechgevallen. Zo zat hij ook niet meteen in zak en as, toen hij hier in de zesde etappe 1.44 aan tijdverlies moest slikken door materiaalpech. „Het leven gaat niet veranderen als ik over dat soort dingen heel lang blijf zeuren of er mee in mijn kop blijf zitten. Ik probeer positief vooruit te kijken welke mogelijkheden er zijn. En dat lukt aardig, vooral omdat ik fietsen ook gewoon superleuk vind.”

Dat laatste maakt dat Kelderman in blakende vorm rondrijdt in deze Vuelta. Op eigen houtje trainde hij als een beest, zoals Tom Dumoulin dat ook kan. „Wat trainingen betreft zijn Tom en ik wel vergelijkbaar. Competitie is voor ons niet noodzakelijk om ons goed te kunnen voorbereiden op een wedstrijd. Tom heeft al meerdere malen bewezen dat hij met veel training naar topvorm kan toewerken en ik merk ook dat ik daartoe in staat ben. Het enige wat je merkt is dat je moeite hebt met de tempoversnellingen, al pak je dat ook snel weer op.”

Of het voor Kelderman voldoende is om drie weken lang een hoog niveau te halen zal moeten blijken. De komende drie dagen is het devies vooral weer alert zijn in ritten waar je de Vuelta niet kunt winnen, maar wel kunt verliezen. En weg blijven van pech. Vanaf vrijdag, met ook nog landgenoot Steven Kruijswijk op 0.43 van Yates, wordt het een slopende drieluik met in alle gevallen een bergop aankomst. „Daarna zullen de verhoudingen in het klassement echt duidelijk zijn. Nu is het nog gissen, maar na dat weekend kan ik ook wat meer inschatten wat voor mij de mogelijkheden nog zijn. Winnen? Poeh, met de tijd die ik door die pech heb verloren, gaat dat heel moeilijk worden.”