Nard Tieleman: WK volgende stap richting Spelen

Ga maar na. Hij woont vlak bij de Belgische grens. Zijn ouders rijden hem elke week naar trainingen in Goes, Brugge en Den Bosch. Ook bezoekt hij regelmatig de centrale bondstraining in Alkmaar. Totaal aantal autokilometers per maand: dik 5.000, de wedstrijden in het weekend niet eens meegerekend.

Daarnaast zit hij ook nog op school (4 vwo) in Vlissingen. Die rit (30 km) legt hij deels per veerboot af vanuit Breskens. Het Zeeuwse talent gaat ook een paar keer per jaar naar buitenlandse wedstrijden. Dit najaar wil hij zich plaatsen voor het WK jeugd in Sint Petersburg.

Tieleman moet zijn tijd dus efficiënt indelen. ,,Ik eet, slaap en maak mijn huiswerk vaak in de auto.’’

De reiskosten naar trainingen en wedstrijden zijn hoog. ,,Alleen al voor het WK gaat het om een bedrag van minimaal 2000 euro, dat ik zelf moet ophoesten. Daarom hoop ik dat mensen mij willen helpen.’’

Tieleman reist niet alleen ver, hij springt ook hoog. Hij komt tot 4 à 5 meter boven de trampoline. ,,Een nieuwe sprong is spannend. Je gaat op hoogte een paar keer over de kop in combinatie met schroefbewegingen. Je kunt verkeerd terechtkomen, maar er staat altijd een schuiver bij de trampoline om je val te breken. Gelukkig heb ik nog nooit een ernstige blessure opgelopen.’’

De trampolinespringer hoopt daar uiteraard van gevrijwaard te blijven. ,,In de toekomst hoop ik Nederlands kampioen bij de senioren te worden. En het lijkt me fantastisch om mee te doen aan de Olympische Spelen van 2024 en/of 2028.’’

