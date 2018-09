Sensatie op US Open: Exit Federer

De Zwitser, de nummer twee van de plaatsingslijst, ging in vier sets onderuit tegen John Millman. De Australiër won met 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3).

Federer won de eerste set nog redelijk eenvoudig, maar aan het einde van die set begon zijn spel al slordiger te worden. In de tweede set nam Millman het initiatief over. De Australiër speelde aanzienlijk scherper dan de Zwitser en trok de partij steeds meer naar zich toe.

In de derde set won Millman na een lange tiebreak, dat leek het breekpunt in de wedstrijd. De vierde set brak Federer Millman eerst nog, maar de Australiër brak snel terug en besliste de wedstrijd in een tiebreak.