Mbappé verspilt geen energie aan provocaties Martínez: ’Triviale dingen’

„Ik denk dat ik nooit over die nederlaag heen ga komen. Ik heb sindsdien moeilijke momenten gehad”, zei Mbappé, die desondanks tien dagen na de verloren finale van het WK in Qatar al weer in actie kwam voor PSG. De 24-jarige aanvaller vond dat zelf vanzelfsprekend. „Ik zei tegen mijn teamgenoten dat er geen enkele reden is waarom de club de prijs zou moeten betalen voor het falen van de nationale ploeg. Het zijn twee totaal verschillende situaties. Het doet me goed om terug te komen met een overwinning en weer verbinding te hebben met mijn club, de supporters en mijn teamgenoten.”

Tijdens het WK sprak Mbappé amper met de pers en na de finale liet hij alleen via de sociale media van zich horen. Na zijn rentree bij PSG wilde Mbappé wel praten. Hij reageerde onder meer op de provocaties van de Argentijnse keeper Emiliano Martínez, die tijdens de festiviteiten na de finale Mbappé op diverse manieren belachelijk maakte. „Ach, dat is niet mijn probleem. Ik verspil geen energie aan zulke triviale dingen”, zei Mbappé.