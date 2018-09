’De Ligt kan recordinternational worden’

De bondscoach zei zich gelukkig te prijzen met een speler als De Ligt. „Hij is een uitzonderlijk talent. Er zit nog groei in een stukje fysiek, zijn snelheid en het maken van keuzes in de opbouw. Maar ik denk dat hij daar momenteel al heel grote stappen in maakt.”

„Dat hij op zijn leeftijd al aanvoerder van Ajax is en hoe hij mensen stuurt, dat is geweldig. Als er één is die de 134 interlands van Wesley Sneijder zou kunnen evenaren of verbeteren dan is dat Matthijs.”