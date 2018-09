Janmaat: ’Tegen Frankrijk weet je meteen waar je staat’

Het systeem dat Koeman vooralsnog hanteert, met opkomende vleugelverdedigers, is hem op het lijf geschreven. ,,Daar ligt mijn kracht. We hebben voor de zomer met Oranje een nieuwe start gemaakt, er zit veel talent en kwaliteit in dit team. Hopelijk kunnen we in de toekomst weer goede prestaties gaan neerzetten.''

De confrontatie zondag in de Nations League met Frankrijk, de kersverse wereldkampioen, is volgens Janmaat een ideale graadmeter. ,,Je kan die Fransen maar beter nu treffen, dan weet je gelijk waar je staat. Frankrijk heeft een heel compleet team, met ontzettend veel kwaliteiten. Die Kylian Mbappé is echt een wereldtalent, zo'n voetballer komt maar eens in de zoveel jaar voorbij. Daar kan ik wel van genieten. Mooi om ons nu te gaan meten met zo'n ploeg.''

Wes' is een fantastische speler

Eerst staat donderdag nog een oefeninterland tegen Peru op het programma, een wedstrijd die vooral draait om het afscheid van recordinternational Wesley Sneijder. ,,'Wes' is een fantastische speler op het veld en daar buiten een heel goede gozer. Binnen de groep was hij altijd een echte leider. Hij weet precies hoe hij iedereen moet stimuleren. Wesley verdient een mooi afscheid.''