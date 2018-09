Janmaat zingt het hoogste lied met Elton John

,,Vier wedstrijden, vier overwinningen. Het kan niet beter'', zegt de rechtsback, die na een sterke seizoensstart in Engeland weer is aangesloten bij het Nederlands elftal. ,,We zitten pas aan het begin van het seizoen en natuurlijk zijn wij als Watford niet beter dan Liverpool, Chelsea en die andere topclubs. Maar je ziet wat je met een hoop strijd voor elkaar kan krijgen.''

Elton John, de wereldberoemde erevoorzitter van Watford, wist zondagavond op de tribune van Vicarage Road niet wat hij zag. 'Zijn' club had zojuist het grote Tottenham Hotspur met 2-1 verslagen, waardoor het bescheiden Watford na vier competitieduels samen met Liverpool en Chelsea de Premier League aanvoert.

De 71-jarige popzanger juichte uitbundig voor Janmaat en de andere spelers. ,,Hij komt voor de wedstrijd af en toe in de kleedkamer, zondag ook. Dan geeft hij de trainer een handje en hij wenst ons geluk. Elton John is een grote meneer hoor, hij wordt in Engeland echt als een held behandeld. Hij krijgt zoveel respect van iedereen.''