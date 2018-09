Bekerduel Gemert-Feyenoord in stadion Helmond Sport

Het bestuur van de hoofdklasseclub heeft om veiligheidsredenen besloten uit te wijken naar een andere accommodatie, laat de club dinsdag weten.

Gemert werd anderhalve week geleden door loting aan de bekerhouder gekoppeld. De club heeft volgens een verklaring alles geprobeerd om Feyenoord op eigen veld te ontvangen maar op basis van adviezen van onder andere de politie en de gemeente is een andere keuze gemaakt.

,,Wij wilden deze wedstrijd heel graag op ons eigen sportpark spelen. Het is een geweldige kans en eer om een topclub als Feyenoord voor een officiële wedstrijd in Gemert te ontvangen. Uiteindelijke hebben we ratio boven emoties moeten stellen en dit besluit moeten nemen'', aldus voorzitter Carlo Hazenveld.