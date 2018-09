FC Utrecht ontslaat trainer De Jong

Begin dit jaar bij zijn aanstelling als opvolger van de naar Ajax vertrokken Erik ten Hag kwam al aan het licht dat er in de spelersgroep weinig vertrouwen was in De Jong als hoofdtrainer. Die twijfels heeft De Jong niet weg kunnen nemen, waardoor FC Utrecht heeft besloten dat er ingegrepen moest worden.

De assistenten Rick Kruys en Marinus Dijkhuizen, die in het bezit is van het hoogste trainersdiploma, nemen het voorlopig over van De Jong. FC Utrecht gaat daarnaast op zoek naar een nieuwe trainer voor de langere termijn.

Sinds begin dit seizoen namen Kruys en Dijkhuizen al de trainingen voor hun rekening bij FC Utrecht, terwijl De Jong meer op afstand van de groep was gaan functioneren. Met die aanpassing hoopte FC Utrecht de clubman, die veertien seizoenen als speler voor de club actief was, toch in het zadel te kunnen houden. Voor de start van de competitie besloot assistent-trainer Luc Nijholt, die vorig seizoen als rechterhand van De Jong had gefungeerd en zich niet prettig voelde in zijn nieuwe rol, het voor gezien te houden. Na vier speelronden is ook de clubleiding tot de conclusie gekomen, dat er geen toekomst zit in de gekozen constellatie.

Bekijk ook: Onrust bij FC Utrecht in aanloop naar ouverture tegen PSV

Bekijk ook: De Jong neemt afstand bij FC Utrecht

De Jong was eerder trainer van FC Eindhoven en fungeerde tweeënhalf jaar als assistent van Ten Hag bij FC Utrecht. Bij zijn terugkeer naar de club, had clubeigenaar Frans van Seumeren hem beloofd, dat hij op termijn hoofdtrainer zou worden en aan die belofte wilde de grootaandeelhouder van FC Utrecht niet tornen, hoewel er van meet af aan in de spelersgroep onvoldoende draagvlak was voor een promotie van De Jong naar een rol als hoofdtrainer.

Onder De Jong eindigde FC Utrecht vorig seizoen als vijfde, maar in de play-offs werd naast Europees voetbal gegrepen. Ondanks de nodige investeringen in de spelersgroep is de club uit de Domstad het huidige seizoen teleurstellend begonnen met slechts één zege in de eerste vier duels en een elfde plaats in de rangschikking.