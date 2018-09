Federer: ’Blij dat het voorbij was’

De als tweede geplaatste Zwitser verloor met 3-6 7-5 7-6 (7) 7-6 (3) van de ongeplaatste John Millman, de nummer 55 van de wereld.

„Het was erg heet en het was één van die avonden waarbij ik dacht dat ik geen lucht meer kon krijgen. Ik was aan het vechten tegen de omstandigheden. Het was een van de eerste keren dat mij dat gebeurde”, aldus Federer. „Ik bleef maar zweten en verloor veel energie.”

Federer kwam absoluut niet in zijn spel, getuige zijn 77 missers en 10 dubbele fouten bij zijn service. „John kon duidelijk beter overweg in deze condities, maar hij komt uit Brisbane, een van de meest luchtvochtige plaatsen op aarde. Toch heb ik vaak genoeg in veel zwaardere omstandigheden getraind, in temperaturen van 49 graden. Maar dit was een dag waarop het lichaam er niet tegen bestand was. Het leek wel of alles was uitgeschakeld”, aldus de nummer twee van de wereld.