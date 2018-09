Alle tegenstanders hockeydames bekend

Gastland China, olympisch kampioen Groot-Brittannië, titelverdediger Argentinië en wereldkampioen Nederland waren rechtstreeks geplaatst. Oranje is over twee maanden in Changzhou de torenhoge favoriet.

De ploeg van bondscoach Alyson Annan won de laatste drie grote toernooien (EK, Hockey World League en WK) en is al 37 interlands op rij ongeslagen. De laatste Champions Trophy in het vrouwenhockey is van 17 tot en met 25 november. Het toernooi verdwijnt. De Hockey Pro League is vanaf 2019 de nieuwe landencompetitie.