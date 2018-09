KNVB sluit doelman Drommel 2 duels uit

De KNVB heeft hem niet speelgerechtigd verklaard. De 21-jarige doelman trok zich eerder op dinsdag terug bij Jong Oranje, omdat hij zich op dit moment liever op zijn club richt.

„De reglementen van de FIFA schrijven voor dat spelers verplicht zijn gehoor te geven aan een oproep voor een vertegenwoordigend elftal. De KNVB heeft FC Twente schriftelijk ingelicht over de beslissing dat Drommel volgens dit FIFA-reglement niet speelgerechtigd is voor zijn club tijdens de huidige interlandperiode”, liet de voetbalbond weten.

Bondscoach Erwin van de Looi riep Yanick van Osch van Jong PSV als vervanger van Drommel op. De voorman van Jong Oranje reageerde teleurgesteld op het vertrek van de keeper van FC Twente uit het trainingskamp. „We hebben hem natuurlijk niet voor niets geselecteerd en hadden hem er graag bij gehad. Wel is het zo dat we spelers nodig hebben die hier voor de volle 100 procent willen zijn. Joël gaf aan zich op dit moment liever te richten op zijn club en dat hebben we te respecteren.”

Jong Oranje neemt het donderdag op Carrow Road in Norwich op tegen de Engelsen, vijf dagen later is Schotland op De Vijverberg in Doetinchem de tegenstander. Nederland staat in de kwalificatiegroep op de tweede plaats met elf punten uit zes duels. Engeland leidt met zestien punten, Schotland heeft er acht. De negen groepswinnaars plaatsen zich voor het EK, de beste vier nummers twee strijden in de play-offs om twee tickets naar Italië.

Van de Looi heeft voor de wedstrijden drie keepers tot zijn beschikking. Naast Van Osch zijn dat Justin Bijlow (Feyenoord) en Indy Groothuizen (ADO Den Haag).