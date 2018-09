Willems voor drie duels geschorst bij Frankfurt

Willems kreeg dit weekend een rode kaart in de wedstrijd van Frankfurt tegen Werder Bremen. Na ruim een half uur verloor Willems in die ontmoeting zijn zelfbeheersing. De voormalige PSV-speler deelde aan de zijlijn een tik uit aan tegenstander Theodor Gebre Selassie. Frankfurt voetbalde de wedstrijd uit met tien man en leek nog een punt uit het duel te kunnen slepen. Voormalig Vitesse-aanvaller Milot Rashica besliste de wedstrijd echter door in de extra tijd door te tekenen voor de 1-2.

Willems vertrok in 2017 bij PSV om te tekenen in Duitsland. Hij kwam tot op heden 22 keer uit voor Oranje. Bondscoach Ronald Koeman nam Willems echter niet op in de huidige selectie voor de wedstrijden tegen Peru en Frankrijk.