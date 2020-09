Anna van der Breggen wint Waalse Pijl voor zesde keer op rij

Na haar wereldtitel op de weg en in het tijdrijden en haar eindzege in de Giro Rosa bleek de Nederlandse wielrenster woensdagochtend ook te sterk in de Waalse Pijl. Het was de zesde keer op rij dat Van der Breggen deze klassiker op haar naam wist te schrijven.

Van der Breggen nam aan de voet van de slotklim de kop, werd nog wel bedreigd door de Nederlandse Demi Vollering, maar kwam als eerste boven. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig werd tweede, Vollering passeerde als derde de finish.

Van der Breggen is nu alleen recordhoudster. Marianne Vos won de Waalse Pijl vijf keer.