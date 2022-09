Ajax-spits Brian Brobbey: ‘Ze hebben mij nog nooit zo getrapt’

Het was een flinke doodschop waarmee AZ-middenvelder Tijjani Reijnders in de tweede helft aan de noodrem trok. ,,Ik heb er nog steeds heel veel last van”, reageerde Brobbey.

,,Mijn rechterenkel doet nog steeds heel erg pijn”, vertelde de 20-jarige Ajacied, terwijl hij zachtjes over het gewraakte gewricht wreef. ,,Ik ben ook hier naartoe gekomen om te kijken of het gaat.”

‘Heel gevaarlijk’

Brobbey had geen goed woord over voor de overtreding van Reijnders. ,,Zo met je been inkomen is wel heel gevaarlijk. Ik vind dat je zoiets niet kan doen. Misschien ging het per ongeluk.”

Bekijk hieronder de beelden van de tackle:

Normaal gesproken weet de Amsterdammer de schoppen wel aardig te ontwijken. Maar die van Reijnders was goed raak. ,,Ze hebben mij nog nooit zo getrapt hoor. Nee, nog nooit. Normaal trekken ze aan mijn shirt of zo.” Vol ongeloof: ,,En hij kreeg geen rood, nee. Maar ja…”

Vraagteken

Wellicht dat het oefenduel met de leeftijdgenoten van België komende vrijdag (Leuven, 18.30 uur) te vroeg komt voor Brobbey. Jong Oranje-coach Erwin van de Looi vindt dat Brobbey, die nog deel uitmaakte van de 32-koppige voorselectie van Louis van Gaal, karakter toont door in Zeist zijn gezicht te laten zien.

Want: ,,Het feit dat hij hier is, dat hij wil spelen en er alles gaat doen om de wedstrijd te halen, of het nu tegen België of Roemenië (Cluj, 27 september, red.) is, vind ik mooi van hem”, aldus Van de Looi.

‘Brobbey begrijpt het’

,,Dat Brian er voor gaat, zegt mij dat hij het begrijpt”, aldus de coach die met zijn ploeg in juni een ticket greep voor het EK in Georgië en Roemenië. ,,Overigens is dat is ook wel terecht. Toen hij in Leipzig in een veel mindere fase zat, hebben wij hem vanuit Jong Oranje geholpen om wedstrijdritme op te bouwen.”