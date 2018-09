Van Emden en Lindeman langer bij Lotto-Jumbo

,,Ik kan geen reden bedenken om weg te gaan”, zegt Van Emden, die als sinds 2008 voor de ploeg rijdt, die toen nog de naam Rabobank voerde. ,,Bij de ploeg weten ze wat ze aan me hebben en ik weet wat ik aan de ploeg heb'', aldus Van Emden, die in 2017 de afsluitende tijdrit in de Giro d'Italia won.

Lindeman is aan zijn vierde jaar bezig bij LottoNL-Jumbo. ,,Ik ben gelukkig met mijn verlenging. Ik heb mijn rol en ik word gewaardeerd. Ik ben er om de kopmannen te ondersteunen en soms krijg ik mijn eigen kansen”, aldus Lindeman, momenteel actief in de Ronde van Spanje. Drie jaar geleden boekte hij in de Vuelta het grootste succes uit zijn carrière door de zevende etappe te winnen.

Robert Wagner (35) verlaat na dit seizoen Lotto-Jumbo. De Duitser verhuist naar een andere ploeg. Hij heeft zes jaar gefietst voor de Nederlandse ploeg.