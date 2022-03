Ajax op valreep voorbij Feyenoord

De manier waarop Feyenoord uit de startblokken kwam verraste niet alleen de Ajacieden, die nog murw leken van de rechtse directe die door Benfica op het Europese podium werd uitgedeeld, maar ook de aanhang van de thuisclub in de volgepakte Johan Cruijff ArenA. De fans van Ajax waren al jaren gewend dat Feyenoord vooral naar Amsterdam kwam om de schade klein te houden of op veel momenten met ‘poep in de broek’ speelde. Soms zat er een prachtige helft tussen, zoals onder Dick Advocaat, maar vaak liep het toch verkeerd af voor de Rotterdammers.

De frisheid en vooral lef waarmee Feyenoord de koploper van de Eredivisie aanpakte zorgde voor een spectaculair eerste bedrijf. André Onana weet de laatste weken niet wat hem overkomt. Hij wilde het verschil gaan maken in een cruciale fase van het seizoen maar na acht minuten lag de bal al weer bij hem in het net.

Jens Toornstra, de man die Orkun Kökcü mocht vervangen en daardoor opnieuw in de basis stond, veroverde op het middenveld de bal, stuurde meteen Reiss Nelson weg op de rechterflank waar Daley Blind snelheid tekort kwam om de Engelsman bij te benen. Nelson deed alles goed, want hij zette meteen Guus Til voor de keeper. Til, topscorer van Feyenoord, knalde nog op Onana maar in de rebound kopte Luis Sinisterra in het lege doel: 0-1.

Luis Sinisterra zette Feyenoord al vroeg op voorsprong in de ArenA. Ⓒ ANP

Het was natuurlijk niet alleen Feyenoord dat de toon zette. Ajax vatte na zo’n twintig minuten ook vlam en dat was heel wat later dan het spandoek dat voor de wedstrijd door vuurwerk in de fik ging en scheidsrechter Danny Makkelie dwong om de aftrap nog even uit te stellen. Daardoor begon het duel in de tijdelijk met dikke grijze rook gevulde Johan Cruijff Arena minuten later. Nadat Steven Berghuis de vuisten van Feyenoord-keeper Ofir Marciano al had getest, deed Ryan Gravenberch dat even later nog een keer. De Israëlische international kon de knal moeilijk verwerken en in de rebound prikte Sebastien Haller daardoor simpel raak: 1-1.

Bij Ajax hadden twee sleutelspeler het moeilijk. De Braziliaan Antony ergerde zich rot aan zijn vaste pitbull en waakhond Tyrell Malacia, die hem op veel fronten de baas was. Bij elk lijf-aan-lijf-gevecht dook Antony naar de grond en kwamen alle Zuid-Amerikaanse trucs uit de hoge hoed. Maar Makkelie had geen boodschap aan de kermende geluiden van Antony op de grond.

De andere sleutelspeler, die op de voor Ajax altijd zo belangrijke positie van tien speelde, was Steven Berghuis. Uitgerekend de man, wiens transfer naar de aartsrivaal vorig jaar zoveel stof deed opwaaien, deed zijn oude ploeg de 1-2 cadeau. Bij een ingooi verspeelde Berghuis de bal aan de Noor Fredrik Aursnes, die Cyriel Dessers in de zestien vrij kreeg, waarna Guus Til het werk kon afmaken.

Guus Til viert de 1-2 voor Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP

Feyenoord had Ajax nog een grotere klap kunnen toedienen als Dessers kort voor rust het overzicht had gehouden. De Belg ging voor eigen glorie, terwijl Toornstra volkomen vrij voor het doel stond. Die laatste was woest over dat moment.

Het chagrijn dat na de uitschakeling door Benfica in de Champions League was veroorzaakt, keerde door de voorsprong van Feyenoord en de kansen die de ploeg van Slot kreeg terug op de tribunes. Bij iedereen bestond bovendien het besef dat halverwege de Klassieker niet zozeer het prestige in de eeuwige titanenstrijd op het spel stond maar de landstitel.

Met de komst van Davy Klaassen voor Alvarez deed Erik ten Hag een poging zijn ploeg meer aanvallende impulsen te geven en dat lukte aardig. Klaassen dook meteen veelvuldig op in het strafschopgebied en in die fase raakte Jurriën Timber al de lat. Een nóg grotere kans kreeg invaller Brian Brobbey, die een voorzet van Dusan Tadic in een leeg doel kon prikken maar ver naast kopte.

Brobbey was de vervanger van Berghuis, die ver voor het einde naar de kant werd gehaald. Hetzelfde overkwam Daley Blind, die zijn plek moest afstaan aan Nicolas Tagliafico. Blind toonde een nijdig gezicht en had geen zin om het restant nog mee te maken vanaf de bank. Hij verdween meteen naar de kleedkamer.

Ajax voerde de druk in de slotfase flink op en kreeg de beloning via Tadic, die daarbij wel de medewerking van Feyenoord-doelman Marciano kreeg. Een international mag een vrije trap vanaf de flank nooit zomaar in de bovenhoek achter hem laten verdwijnen. Het gebeurde wel en de 2-2 kwam hard aan bij zijn ploeggenoten.

Nog harder was de dreun die Antony, eindelijk even verlost van zijn bewaker Malacia, in de slotminuten nog uitdeelde: 3-2.

