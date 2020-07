Titelverdediger Rafael Nadal lijkt US Open over te gaan slaan

Het Amerikaanse grandslamtoernooi begint op 31 augustus, de finale in New York is op 13 september.

Het internationale tennisseizoen wordt volgende maand hervat, na een onderbreking van zo’n vijf maanden vanwege het coronavirus. In de aanloop naar de US Open staan enkele hardcourttoernooien op Amerikaanse bodem op het programma. Het is echter maar zeer de vraag of er daar getennist kan worden, omdat het aantal besmettingen in de VS weer sterk toeneemt.

Feliciano López, directeur van het toernooi in Madrid, schreef op Twitter dat Nadal heeft beloofd om mee te doen. „Dat klopt, ’Feli’. Zie je in september in Madrid”, antwoordde de nummer 2 van de wereld. De 34-jarige Nadal won het graveltoernooi in de Spaanse hoofdstad al vijf keer. Het evenement in Madrid dient als voorbereiding op Roland Garros, dat eind september begint.