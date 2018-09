El Hamdaoui duikt op bij Excelsior

De 34-jarige spits traint op eigen verzoek mee met de club uit Rotterdam. „Ik ga lekker meetrainen en daarna gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen”, vertelt El Hamdaoui op de website van de Kralingers.

De midvoor debuteerde in 2001 voor Excelsior in het betaalde voetbal. Vervolgens speelde hij onder meer voor Tottenham Hotspur, AZ, Ajax en Malaga. Vorig jaar degradeerde El Hamdaoui met FC Twente, waar hij in de winterstop neerstreek.

,,Heerlijk om hier weer te zijn. Dit is een beetje mijn tweede huis en het voelt dan ook meteen goed. Ik ken bijna iedereen nog hier”, aldus El Hamdaoui.

De Nederlandse/Marokkaan zou technisch directeur zijn geworden van Chabab Rif Al Hoceima uit Marokko, maar dat is volgens de spits niet helemaal waar. „Ik ben officieel geen technisch directeur. Ik ging daar naartoe en ze vroegen of ik ze wilde helpen met spelers. Dat heb ik gedaan en that’s it.”