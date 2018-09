De Vrij en Kluivert cashen flink in Serie A

Hij is de bestbetaalde Nederlander in de Serie A, meldt La Gazzetta dello Sport. Jaarlijks neemt de oud-Feyenoorder 3,8 miljoen euro mee naar huis. Justin Kluivert speelt pas net bij AS Roma, maar verdient nu al meer dan ploeggenoot Rick Karsdorp: 1,8 miljoen ten opzichte van 1,5 miljoen.

Ronaldo verdient met 31 miljoen euro per jaar veruit het meeste in Italië. Gonzalo Higuain, die met zijn transfer van Juventus naar AC Milan ruimte maakte voor Ronaldo, volgt met 9,5 miljoen per jaar op gepaste afstand.

Best betaalde spelers in de Serie A

1. Cristiano Ronaldo, Juventus, 31 miljoen euro

2. Gonzalo Higuain, AC Milan, 9,5 miljoen euro

3. Paulo Dybala, Juventus, 7 miljoen euro

4. Miralem Pjanic, Juventus, 6,5 miljoen euro

5. Douglas Costa, Juventus, 6 miljoen euro

Best betaalde Nederlanders

1. Stefan de Vrij, Internazionale, 3,8 miljoen euro

2. Justin Kluivert, AS Roma, 1,8 miljoen euro

3. Rick Karsdorp, AS Roma, 1,5 miljoen euro

4. Marten de Roon, Atalanta, 700.000 euro

5. Mitchell Dijks, Bologna, 450.000 euro

6. Kevin Diks, Fiorentina, 350.000 euro

7. Hans Hateboer, Atalanta, 300.000 euro

8. Hidde ter Avest, Udinese, 250.000

9. Rai Vloet, Frosinone, 200.000 euro

10. Bram Nuytinck, Udinese, 100.000 euro