Unieke nederlaag Federer

In zijn veertig voorgaande duels in New York met een speler van buiten de top 50 verloor Federer namelijk nooit. Tegen nummer 55 van de wereld John Millman ging het wel mis. De hitte en het uitstekende spel van Millman kregen de 37-jarige Federer eronder.

Ook vanuit het perspectief van de 29-jarig Millman was de overwinning uniek. De tennisser uit Brisbane had namelijk nog nooit gewonnen van een speler die bij de beste tien spelers van de wereldranglijst staat. Federer is de nummer twee van de wereld.