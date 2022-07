Erik Breukink: Zeer boeiende Tour ondanks ontbreken van Oranje-renners in top klassement

Wielrennen

Weer succes Jumbo-Visma in Tour: Laporte wint 19e etappe

De 19e etappe in de Tour de France, van Castelnau-Mangoac naar Cahors over een parcours van 188,3 kilometer, is verrassend gewonnen door Christophe Laporte. De renner van Jumbo-Visma bleef bij het slotklimmetje het razende peloton voor. Het is de vijfde dagzege voor de Nederlandse wielerformatie en ...