Nike onder vuur om campagne met Kaepernick

De reacties op social media waren niet mals; velen riepen op tot een boycot van Nike en sommigen plaatsten foto's waarop ze hun schoenen van het populaire merk verbrandden.

Colin Kaepernick was in 2016 de eerste speler die knielde en zijn vuist omhoog stak tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied. Het was uit protest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

De voormalige quarterback van de San Francisco 49ers kreeg met zijn actie veel navolging, tot groot ongenoegen van president Donald Trump. Die haalde op Twitter geregeld hard uit naar de knielende spelers. Ze toonden volgens hem geen enkel respect voor vlag en vaderland en verdienden niets minder dan ontslag.

Kaepernick raakte door die actie ook in conflict met de American Football-league. Hij klaagde de NFL aan voor samenzwering. De 32 teams spanden volgens hem samen om hem geen contract aan te bieden.

Nike, nota bene een belangrijke sponsor van de NFL, schoof de American Footballspeler opmerkelijk genoeg naar voren in de campagne 'Just do it'. ,,Wij vinden Colin een van de meest inspirerende sporters van zijn generatie, die het platform sport heeft aangewend om de wereld te verbeteren'', lichtte Nike-topman Gino Fisanotti toe op de Amerikaanse sportzender ESPN. Op internet verscheen een zwart-witfoto van het gezicht van Kaepernick met de tekst: ''Geloof in iets, zelfs als je er alles voor moet opofferen.''