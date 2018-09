Oranjevrouwen met vier wijzigingen tegen Noorwegen

Kika van Es, Anouk Dekker, Daniëlle van de Donk en Vivianne Miedema zijn teruggekeerd in het elftal van bondscoach Sarina Wiegman. Jill Roord, Siri Worm en Lineth Beerensteyn zijn reserve in Oslo, Stefanie van der Gragt ontbreekt door een bovenbeenblessure.

Nederland won in juni in de vorige WK-kwalificatiewedstrijd in Heerenveen met 1-0 van Slowakije, Lieke Martens maakte in de extra tijd het winnende doelpunt. Door die late zege kwam het nog ongeslagen Oranje in groep 3 op negentien punten uit zeven duels. Noorwegen staat tweede, met achttien punten. Nederland heeft in de afsluitende poulewedstrijd derhalve aan een gelijkspel voldoende om zich als groepswinnaar direct te plaatsen voor het WK volgend jaar zomer in Frankrijk.

Nederland versloeg Noorwegen in oktober vorig jaar voor eigen publiek met 1-0. De aftrap is dinsdag om 17:00.

Opstelling Nederland: Van Veenendaal; Van Es, Bloodworth, Dekker, Van Lunteren; Van de Donk, Spitse, Groenen; Martens, Miedema, Van de Sanden