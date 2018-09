Denen met ’amateurteam’ tegen Slowakije

De Deense bond heeft een conflict over sponsorcontracten met de voetballers en heeft daardoor allemaal andere spelers opgeroepen. Die komen voor het merendeel uit lagere klasses, enkele anderen zijn normaal gesproken in de zaal actief.

De Deense bond wil de wedstrijd tegen Slowakije en de ontmoeting van zondag in de Nations League met Wales hoe dan ook door laten gaan. Gebeurt dat niet, dreigt een zware straf van de UEFA. Er wordt zelfs rekening gehouden met uitsluiting van het Europees kampioenschap in 2020. Vandaar dat nu is gekozen voor spelers van een lager niveau.

Bondscoach Aage Hareide en zijn assistenten, onder wie Jon Dahl Tomasson, scharen zich achter hun spelers en zitten woensdag ook niet op de bank. John Jensen is door de Deense bond als interim-bondscoach aangesteld. „Ik zie alleen maar verliezers in dit conflict. Het Deense voetbal is de grootste verliezer”, aldus de oud-speler van onder meer Hamburger SV en Arsenal op de site van de Deense voetbalbond. „Ik heb ja gezegd, omdat ik het nationale team als een instituut zie.”