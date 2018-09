Neres heeft zijn contract bij Ajax verlengd

De Braziliaanse buitenspeler ligt nu tot de zomer van 2022 vast in Amsterdam. Ajax nam Neres in januari 2017 over van São Paulo.

Destijds werd er ruim 12 miljoen euro betaald voor de nu 21-jarige Braziliaan, die met zijn assists en doelpunten sindsdien een prima indruk maakt. Neres speelde tot dusverre 56 officiële wedstrijden. Hij scoorde achttien keer.